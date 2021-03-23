В Уфе при пожаре в квартире 10-этажного дома погибли два человека

Пожар тушили пять единиц техники и 18 спасателей // фото: МЧС

Сегодня утром, 23 марта, в десятиэтажном доме по улице Комсомольской загорелась квартира. Два человека погибли, 30 жильцов эвакуировали спасатели. Об этом сообщило региональное МЧС.

Огонь в квартире на пятом этаже вспыхнул в 12-м часу дня. Тревожный вызов поступил в 11:35. На место были направлены силы МЧС, другие экстренные ведомства и скорая помощь. Газодымозащитная служба эвакуировала из высотки 30 человек, в том числе двоих детей. Пожар тушили пять единиц техники и 18 сотрудников МЧС.

– Пожар локализован на площади 12 кв.м, открытое горение ликвидировано в 11:50. К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружены двое погибших: мужчина и женщина, их личности устанавливаются, – передали в аварийном ведомстве.

В причинах и обстоятельствах происшествия сейчас разбирается следственно-оперативная группа.