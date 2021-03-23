На строительство восьми школ Башкирия потратит 3,2 млрд рублей

фото: glavarb.ru

Башкирия на строительство восьми школ на семь тысяч мест до 2023 года потратит 3,2 млрд рублей. Часть денег – 645 млн рублей – выделит федеральный бюджет. Об этом на «Стройчасе» сообщил глава республики Радий Хабиров.

Новые школы в этом году появятся в райцентре Бижбуляк (320 мест), селах Тастуба Дуванского района (120 мест), Старый Сибай Баймакского района (375 мест), в уфимском «Миловском парке» (1225 мест), селе Булгаково (825 мест), в нефтекамском микрорайоне №24 (1225 мест).

Глава республики отметил, что побывал практически в каждой школе их тех, что будут возведены в этом году. «Самая тяжелая ситуация», по его словам, сложилась со строительством учреждения в Старого Сибае, «но этот объект нужно обязательно закончить».