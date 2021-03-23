В Башкирии полицейский спас троих детей из пожара

фото: МВД РБ

В башкирском городе Баймаке полицейский Тимур Калимуллин спас из пожара троих детей. Это случилось еще в ноябре прошлого года, однако следователь отдела МВД умалчивал о своем поступке. О случившемся стало известно после того как в ведомство поступило благодарственное письмо от местной жительницы.

В тот день старший лейтенант юстиции приехал домой на обед. Из окна он заметил, что из трехэтажного жилого здания напротив идет густой дым. Сотрудник сразу же направился к месту пожара. Одновременно с ним туда прибыли спасатели из МЧС. Вместе они забежали в одну из квартир, откуда вытащили женщину без сознания.

Выйдя на улицу, Калимуллин заметил на балконе последнего этажа детей. Он вновь вошел в здание и на ощупь сквозь дым добрался до нужной квартиры. Следователь на руках вынес троих детей. Полицейский не стал рассказывать о своем подвиге. МВД узнало обо всем благодаря письму местной жительницы, которая выразила признательность сотруднику. Сейчас решается вопрос о том, чтобы наградить Калимуллина.