«Ак Барс» оштрафовали за болельщиков, сорвавших гимн Башкирии на матче с «юлаевцами»

Наказания избежать не удалось, несмотря на то, что представители фан-движения «Ак Барса» уже связались с «Салаватом Юлаевым» и извинились за дикое поведение болельщиков

История, где болельщики «Ак Барса» 21 марта на матче с «юлаевцами» на «Уфа-Арене» сорвали гимн Башкирии, получила продолжение. Татарскую команду оштрафовали на 100 тысяч рублей, сообщает «БизнесONLINE». Наказания избежать не удалось, несмотря на то, что представители фан-движения «Ак Барса» уже связались с «Салаватом Юлаевым» и извинились за дикое поведение болельщиков. Покрыть сумму, по данным издания, вызвались сами болельщики.

Напомним, что на арене болельщики татарской команды скандировали название казанского клуба и стучали в барабаны, на фоне чего республиканского гимна в живом исполнении практически не было слышно. Фанаты башкирской команды свистом осудили это выступление.

Случай оказался резонансным. Инцидент прокомментировал и Константин Толкачев, спикер Госсобрания Курултай. Чиновник осудил болельщиков и отметил, что у него остался горький осадок.