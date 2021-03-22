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Общество22 марта 2021 19:58

Завтра в Башкирии снова ожидается снегопад – зима не отступает

Убирать зимние вещи еще не время
Эльвина АПАРИНА
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В Уфе же ожидается +1, с утра будет идти мокрый снег, ночью похолодает до -3.

Зима не планирует отступать, и завтра 23 марта в Башкирии снова ожидается снегопад.

Как сообщили в Башгидромете, снег пройдет ночью и днем, местами мокрый. В отдельных районах ожидается гололед, на дорогах снежный накат и гололедица. Ветер будет дуть с юга, умеренный, но местами до сильного.

Температура воздуха ночью составит -5,-10 градусов, при прояснениях до -15, днем ожидается -2, +3. Такой характер погоды сохранится до конца недели.

В Уфе же ожидается +1, с утра будет идти мокрый снег, ночью похолодает до -3.