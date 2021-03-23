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Авто23 марта 2021 7:18

В Уфе стартовала операция ГИБДД «Должник»

Злостным неплательщикам грозит арест
Эльвина АПАРИНА
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Неоплаченный вовремя штраф суд может удвоить, а злостным неплательщикам и вовсе грозит арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50 часов.

В столице Башкирии 22 марта стартовала спецоперация ГИБДД «Должник». Сотрудники полиции хотят напомнить водителям о том, как важно своевременно оплачивать ранее наложенные административные штрафы.

Неоплаченный вовремя штраф суд может удвоить, а злостным неплательщикам и вовсе грозит арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50 часов.

Напомним, что автомобилисты могут оплатить штрафы со скидкой 50% в 20-дневный срок.

- Информацию о своих неоплаченных штрафах вы можете получить на официальном сайте Госавтоинспекции или на Госуслугах, - отметили в отделе ГИБДД.

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