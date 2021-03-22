Уфимского бизнесмена Смышляева экстрадировали из Италии в Россию

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Италия экстрадировала в Россию уфимского бизнесмена Андрея Смышляева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Смышляева экстрадировали в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН. Бизнесмен обвиняется в преднамеренном банкротстве и мошенничестве.

Известно, что на протяжении трех лет, с 2014 по 2016 годы, предприниматель, являясь гендиректором фирмы в Уфе, заключил договор с компанией о купле-продаже автошин на сумму более 900 млн рублей. Однако деньги на счет фирмы-продавца перечислены не были, товар ей не возвращен.

В 2015 году он руководил уже другим ООО и «совершил действия, заведомо повлекшие неспособность организации в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в сумме более 2,8 млрд рублей. В 2016 году решением суда компания была признана банкротом», добавила Ирина Волк.

Задержать его тогда не удалось – он перебрался с семьей в Италию на свою виллу на берегу моря. Его объявили в розыск и поймали в 2019 году. Сейчас же его передали российским правоохранителям.

Сейчас возбуждены уголовные дела по статьям 159 и 196 УК РФ, которые соединены в одно производство.