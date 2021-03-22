Уфимец из-за ревности набросился с ножом на соседку

Сейчас он задержан, с ним проводятся следственные действия, и уже предъявлено обвинение.

57-летнего уфимца обвиняют в покушении на убийство своей соседки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в следкоме.

Известно, что 18 марта 46-летнюю жительницу Черниковки привезли в больницу с ранением шеи. Медики доложили об этом правоохранителям, те установили, что в ночь на 18 марта пострадавшая выпивала вместе с соседом у него дома. На почве ревности у них произошел конфликт, ревнивец схватил нож и ударил им женщину, а потом продолжил употреблять спиртные напитки.

- Через несколько часов дочь потерпевшей стала искать ее и, обнаружив мать в квартире у подозреваемого, вызвала скорую помощь и сотрудников полиции, - сообщили в СКР.

Сначала уфимец отрицал причастность к инциденту, а потом сознался в содеянном. Сейчас он задержан, с ним проводятся следственные действия, и уже предъявлено обвинение.