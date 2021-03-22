Спикер башкирского парламента осудил фанатов «Ак Барса» и пожелал им здоровья

фото: ХК "Салават Юлаев"

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев отреагировал на поведение фанатов хоккейного клуба «Ак Барс», которые перед матчем с «Салаватом Юлаевым» на «Уфа-Арене» выкриками сорвали живое исполнение гимна Башкирии.

– Горький осадок остался у меня вчера после матча […] от поведения приезжих болельщиков, устроивших вакханалию во время исполнения гимна, – написал в своем фейсбуке председатель Госсобрания-Курултая.

Он отметил, что Башкирия и Татарстан – «две братские республики», для жителей которых всегда было характерно уважительное отношение друг к другу. «Это всегда относилось и к хоккейным встречам, даже несмотря на особый, принципиальный их характер».

Толкачев выразил надежду, что в Татарстане «примут инцидент к сведению» и будут проводить тщательную воспитательную работу. Парламентарий обратился к болельщикам «Салавата Юлаева» и попросил их вести себя корректно и не поддаваться на провокации, отвечая «отвечать безупречно тактичным отношением». В конце своего поста Константин Толкачев пожелал удачи уфимской команде, а болельщикам «Ак-Барса – «здоровья».