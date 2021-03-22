Премьер Башкирии Андрей Назаров поручил организовать в школах экобуфеты

фото: сайт правительства РБ

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поручил организовать в республиканских школах экобуфеты. Он предложил использовать цветовую индикацию для маркировки продукции в зависимости от содержания в ней сахара, соли и жирных кислот. В таких экобуфетах, по задумке чиновника, приоритет будет отдаваться местным товаропроизводителям.

На данный момент в 1934 общеобразовательных учреждениях Башкирии работают 392 буфета.

Правительством Башкирии также разрабатываются меры по модернизации пищеблоков. Их износ на данный момент составляет 63%.