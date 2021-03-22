В Башкирии число жертв коронавируса увеличилось еще на трех человек

Семеро пациентов с коронавирусом в Башкирии подключены к ИВЛ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались еще три человека. Общее число жертв инфекции увеличилось до 336. Об этом 22 марта сообщил региональный оперштаб.

Напомним, на сегодняшнем оперативном совещании министр здравоохранения республики Максим Забелин рассказал, что всего в Башкирии зарегистрировано более 31,3 тысячи случаев COVID-19 (+112 за сутки), выздоровело при этом почти 26 тысяч жителей (+121).

Прямо сейчас носителями инфекции являются 5089 человек: 4 812 лечатся в больницах, оставшиеся 277 лежат в больницах, 34 пациента находятся в тяжелом состоянии, семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.