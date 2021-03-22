В Башкирии усилится ветер и ухудшится видимость на дорогах

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Башкирии Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС сообщило, что завтра, 23 марта, в Башкирии испортится погода. В отдельных районах республики ожидается сильный южный ветер, порывы которого достигнут 15 метров в секунду. На автодорогах удушится видимость – до 1-2 километров.

Синоптики тем временем прогнозируют небольшой снег, в том числе и мокрый. Местами возникнет гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит -4,-9° (при прояснениях до -15°), днем -2,+3°, по востоку еще теплее: +8°.