В Башкирии инвестор вложит более 300 млн рублей в производство медицинских газов

Инвестор хочет поставлять медицинский газ в лечебные учреждения республики по сниженной цене Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Компания «Башкирские криогенные технологии» вложит производство медицинских и технических газов по схеме полного цикла более 300 млн рублей. Проект будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Кумертау. Об этом сообщило министерство экономического развития республики.

Как пояснили в самой ТОСЭР, фирма планирует полностью покрыть своей продукцией медицинские учреждения республики. В лечебницы компания хочет поставлять кислород и газ по сниженным ценам.

Объем инвестиций в проект, который будет реализован до 2025 года, составляет 307,5 млн рублей. На предприятии создадут 18 рабочих мест.