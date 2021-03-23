В Уфе покупают мешки для покойников на 503 тысячи рублей

Уфимский Комбинат спецсобслуживания закупает патологоанатомических мешков на 503 тысяч рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Уфимский Комбинат спецсобслуживания закупает патологоанатомических мешков на 503 тысяч рублей.

Согласно документам госзакупки (имеются в распоряжении «КП-Уфа» - Ред), муниципальному оператору ритуальных услуг требуется 3358 одноразовых патологоанатомических мешков. Влагонепроницаемый товар должен быть сделан из полиэтилена высокого давления толщиной не менее 200 микрон, иметь замок молнию, выдерживать не менее 120 кг разрывной нагрузки и иметь специальный кармашек для документов в верхней части. Организации нужно 3158 мешков размером 2200 на 900 мм и 200 мешков размером 2200 на 1000 мм.

Всего в организацию поступило как минимум три коммерческих предложения от предполагаемых поставщиков необычного товара. Было посчитано, что в среднем один маленький мешок будет обходиться в 251,8 рублей, а большой – в 272,8.

Изначально всю закупку оценили в 850 тысяч рублей, но впоследствии поставщики начали снижать цены. В итоге конкурс выиграло предприятие «Принт 33», которое выполнит госконтракт за 503 676 рублей.