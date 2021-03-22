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Общество22 марта 2021 13:16

Мэрия Уфы призвала горожан убрать мусор на улицах

Администрация выразила уверенность, что таким образом город можно сделать комфортным для проживания
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мэрия позвала уфимцев убирать город от мусора

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэрия Уфы обратилась к горожанам с призывом «принять активное участие в уборке города». Сообщение появилось на официальном сайте администрации.

Власти города пишут, что из-за активного таяния снега в городе проявляется накопившийся за зиму мусор.

– Призываем руководителей предприятий организаций и учреждений […] принять активное участие в уборке города и навести порядок на прилегающих территориях! Жителей частного сектора просим обратить внимание на прилегающие к своим домовладениям территории, – обратилась мэрия башкирской столицы.

Там также попросили «не оставаться в стороне» от традиционных весенних субботников, которые начнутся «в скором времени». Администрация выразила уверенность, что благодаря совместным усилиям город станет чистым, ухоженным и комфортным для проживания.