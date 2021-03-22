«Подруги уехали, а она осталась»: стало известно, с кем видели пропавшую в Башкирии мать двоих детей

Дома Светлану ждут двое детей четырех и шести лет.

Стали известны подробности пропажи 33-летней Светланы Есаянц в Башкирии. Напомним, что женщина уехала в Кандры 11 марта и не вернулась.

- Она получила зарплату и уехала с подружками в Кандры, чтобы вещи купить, продукты, - рассказала «КП» сестра мужа пропавшей. – Подружки вернулись, а она нет. Говорят, что она в аптеку зашла и не вышла. А эти уехали уже на автобусе.

Дома Светлану ждут двое детей четырех и шести лет.

Светлана была одета в серый полушубок с капюшоном, серебристые угги, светлые джинсы, с собой была белая сумка.

Если вам известно о ее местонахождении, сообщите в полицию.