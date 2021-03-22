«Ак Барс» заселил болельщиков в пятизвездочный отель Уфы с сауной на крыше

Казанский «Ак Барс» неожиданно для всех заселил своих болельщиков в пятизвездочный отель Crowne Plaza в самом центре Уфы. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Казанский «Ак Барс» неожиданно для всех заселил своих болельщиков в пятизвездочный отель Crowne Plaza в самом центре Уфы.

В Уфе проходит серия домашних игр «Салавата Юлаева» против казанского «Ак Барса». «Зеленое дерби», как и обычно, собрало тысячи любителей хоккея из двух республик. В частности, из Казани в столицу Башкирии организованно приехали как минимум 150 болельщиков. По данным telegram-канала «Тебе в ухо крикнуть», казанский клуб принял неожиданное решение и заселил участников фан-сектора в дорогой отель Crowne Plaza, расположенный в историческом центре Уфы.

- В течение трех дней болельщики могут бесплатно посещать сауну и тренажёрный зал. Оказывается, в отеле изначально должна была жить команда, но в итоге был выбран другой отель. За отказ от брони клубу грозил штраф, так что дешевле было поселить туда болельщиков, - пишет автор канала.

По данным сервиса Booking.com, сутки в самом доступном номере обойдутся как минимум в 5 тысяч рублей на взрослого гостя. Вполне вероятно, что хоккеистов заселяли в номера подороже, которые в итоге достались участникам «фанки». Таким образом, выезд фан-зоны как минимум в 1,5 млн рублей за две ночи.

Гостям отеля предлагают услуги SPA-центра, фитнес-зал и бильярд. На крыше многоэтажного здания расположена сауна с прозрачными окнами и видом на Уфу.