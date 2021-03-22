Хабиров назвал зарплату, которую считает приемлемой в Башкирии

Хабиров считает, что "экономику нужно развивать таким образом, чтобы у людей была достойная зарплата

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве назвал зарплату, которую считает приемлемой для республики. По словам руководителя региона, он побывал в Ишимбае и Кумертау, где развивается швейные производства. Глава первого района, Азамат Абдрахманов, пожаловался ему, что местное предприятие не может найти 200 швей – «люди не идут» работать.

– Ну, я на это как сказал: «На ваши 15-17 тысяч рублей люди уже не пойдут». Тут история такая, что нужно экономику развивать таким образом, чтобы достойную зарплату платили. Вот я в Кумертау был, там предприятия швейное, и там человек если работает, до 27 тысяч у него доходит – вот это уже куда ни шло.

Напомним, Башстат в своем исследовании рынка труда заявил, что средняя зарплата по итогам декабря в республике превысила 50 тысяч рублей. "КП-Уфа" выяснила, как аналитики высчитали столь крупную сумму.