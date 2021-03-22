«Спрашивают, где папа и почему его так долго нету»: в Башкирии жестоко избили молодого вахтовика

Артем со своими детьми и бабушкой

В башкирском селе Нижнетроицком до состояния комы избили 30-летнего отца двоих детей Артема Разщепкина. Об этом «КП-Уфа» сообщила его тетя, Оксана Мешкова. Женщина перевезла племянника к себе, потому что за ним больше некому смотреть. Она ухаживает за ним и кормит его с ложки, практически заменив мать.

Как рассказала Оксана, на ее родственника было совершено нападение в ночь со 2 на 3 января. Недавно мужчина вернулся с вахты и, отметив Новый год, возвращался вместе с приятелем домой, когда перед ними остановилась машина. Из нее вышли двое молодых людей, которые сразу же набросились на товарищей и стали их избивать. Почему, Оксана не знает до сих пор, однако имена подозреваемых ей известны. Женщина в своем рассказе ссылается на слова знакомого Артема, которому в ту ночь досталось куда меньше:

– Они выходят и начинают нас бить. Я не считал удары. Артем две минуты был без сознания. Когда он пришел в себя, я его поднял, чтобы довести до дома. Те [нападавшие] отъехали, сделали круг и вернулись. Вышел один и толкнул нас. Избивал дальше уже одного лежачего Артема, пока я вставал. Несколько ударов нанес ему по голове.

После второго нападения Артем отключился. Друг донес его до дома, где тот жил вместе с бабушкой. Утром мужчина проснулся как ни в чем не бывало, но разбитую голову близким не показывал. Он пролежал дома две недели. Когда Оксана пришла к нему в гости, то заметила, что с ним что-то не так.

– Он постоянно что-то забывал. Голоса, говорит, знакомые, а лица не узнаю. Я ему сказала: «Все, давай в больницу». 23 января мы его посадили в машину и отвезли в Туймазинскую ЦРБ. Там ему сделали снимки. Сказали, подъедете к обеду. В три часа мы приехали. Уже на входе стояли врачи. Они сказали: «К нам просто приехал труп», – вспоминает Оксана.

Как оказалось, мужчине в гематому на голове попала инфекция, из-за чего под черепом пошел гной. Одну гематому ему почистили в день госпитализации, 23 января. После этого он впал в кому. 25 января у мужчины обнаружили еще одну гематому, ее тоже обработали, однако никаких улучшений это не вызвало.

– Ему сняли коробку, полголовы. У него нету половины черепа, – говорит Оксана. – Дышать он не мог. Ему сделали трахеотомию.

Сейчас Артем выглядит так

В реанимации мужчина провел 27 дней. Затем его переводили в реабилитационный центр в Субханкулово. После этого тетя забрала его себе на попечение, потому что бабушка, с который жил Артем после развода с женой, физически не может обеспечить ему должный уход. Время от времени к ним приходит терапевт, который, как признается Оксана, «не знает, как лечить» Артема. Сейчас у мужчины растет уже третья гематома, а шов, наложенный после предыдущей, расходится.

– Ему осталось недолго, – говорит Оксана. – Дети, мальчики пяти и трех лет его так еще и не видели. Они сейчас с матерью живут, бывшей женой Артема. Спрашивают, где папа и почему его так долго нету.

По словам женщины, следствие по делу о нападении на ее племянника никуда не движется. А те двое мужчин, что сделали Артема инвалидом, спокойно ходят на свободе. «Я обивала пороги полиции. Меня не принимали: ни заявления, ничего, – сокрушается Оксана. – Приняли [заявление] только после того как я обратилась в прокуратуру. Я хочу просто правосудия. Мне больше ничего не надо».