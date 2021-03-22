Хабиров сообщил о первом погибшем из-за ковида волонтере

Радий Хабиров рассказал, что в Башкирии от ковида скончался первый волонтер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Радий Хабиров рассказал, что в Башкирии от ковида скончался первый волонтер.

Печальную новость глава республики сообщил после того, как руководитель Минздрава республики сообщил о загруженности ковид-госпиталей в Уфе и Стерлитамаке.

- Мне пишут, что вчера от ковида умер первый волонтер. 35 лет человеку было. Мы очень соболезнуем, - сказал Хабиров.

Также он попросил подчиненных помочь родственникам погибшего - оказать нужное сейчас внимание родителям и семье мужчины.

Напомним, что по последним данным, всего с начала пандемии от коронавируса в Башкирии скончались 333 человека.