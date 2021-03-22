«Они не для того, чтобы мы залезли в карманы людей»: Радий Хабиров высказался о дорожных камерах

Хабиров добавил, что прятать камеры никто не будет – автомобилистам дадут свежую информацию о том, где они установлены.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 22 марта Радий Хабиров вновь поднял тему дорожных камер. Он напомнил чиновникам о своем поручении – установить 100 камер на федеральных трассах в республики, ведь именно на них увеличилась смертность.

- Вы поймите, эти камеры не для того, чтобы мы залезли в карманы людей, а для того, чтобы они доехали домой – к своим детям, родным и близким, - сказал глава своим подчиненным.

Хабиров добавил, что прятать камеры никто не будет – автомобилистам дадут свежую информацию о том, где они установлены. Он уверен, что это поможет снизить аварийность на дорогах.