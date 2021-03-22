Раскрыты данные по числу школьников и учителей, заболевших коронавирусом в Башкирии

Коронавирусом, по данным главы Минобра, сейчас болеют менее двухсот школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин на оперативном совещании в местном правительстве рассказал о ситуации с коронавирусом в детских садах и школах республики. По его словам, инфекция «по общеобразовательным организациям идет на резкое снижение».

– По дошкольным учреждениям на сегодняшний день всего пятеро больных [детей], 18 работников дошкольного образования. Менее двухсот заболевших школьников и 138 заболевших учителей, – сообщил чиновник.

Глава республики Радий Хабиров, комментируя доклад министра, призвал его не допускать вспышек коронавируса в образовательных учреждениях.