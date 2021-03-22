В Башкирии людей будут вакцинировать прямо в торговых центрах

Фото: Архив КП

Сегодня, 22 марта, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин заявил, что власти планируют прививать от коронавируса посетителей торговых центров. В своем докладе министр отметил, что в ближайшее время в Уфе будут открыты так называемые «мобильные пункты вакцинации».

- В городе Уфе это торговый центр «Мега», «Планета», «Башкирия лайфстайл» и в городе Стерлитамаке торговый центр «Сити-Молл». Работа в этом плане продолжается, - завершил доклад министр здравоохранения.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Башкирии официально началась с 18 января 2021 года.