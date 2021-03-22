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Коронавирус Covid-1922 марта 2021 8:25

В Башкирии от коронавируса привились 118 тысяч человек

Поступившая вакцина реализована на 90,4%
Эльвина АПАРИНА
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Так, по состоянию на 22 марта в республику пришла очередная доза вакцины – 8400 штук

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения рассказал, сколько человек уже привились от коронавируса.

Так, по состоянию на 22 марта в республику пришла очередная доза вакцины – 8400 штук. Она уже начала распространяться со склада Башфармации по медучреждениям.

- 118 тысяч человек привились первым компонентом. Это 90,4% от общего числа поступившей вакцины. Вторым компонентом – 76 тысяч. Продолжает работать мобильный пункт вакцинации на базе Башкириского театра оперы и балеты. Он показал свою эффективность, там за неделю вакцинировали 576 человек, - сказал Максим Забелин.

Чиновник также отметил, что на этой неделе мобильный пункты вакцинации открываются в торговых центрах Уфы и Стерлитамака.