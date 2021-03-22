В Башкирии зарегистрировано еще 112 новых случаев коронавируса

Ежесуточное число заболевших продолжает снижаться Фото: "КП" Архив

В Башкирии продолжает снижаться ежедневное число заболевших коронавирусом. По данным регионального Минздрава, за последние сутки в республике зарегистрировано 112 новых случаев, а общее число инфицированных достигло 31377 человек. Большая часть из них переносит болезнь в легкой форме и лечатся амбулаторно, на стационарном лечении остаются 277 человек. В тяжелом состоянии остаются 41 пациент, семеро из них находятся в реанимации.

Зато стремительно увеличивается число выздоровевших – за сутки от вируса вылечилось 121 человек, а всего с начала эпидемии выздоровели уже 25980 жителей республики.

- Число инфекционных коек в регионе соответствует минимальным нормативам – 2068, занятость составляет 75 процентов, - уточнил Максим Забелин.

Продолжается в республике и массовая вакцинация от ковида – первым компонентом вакцины привиты уже 118 тысяч человек, вторым компонентом – 76 тысяч жителей. Накануне в Башкирию поступила очередная доза вакцины – 8400 доз.