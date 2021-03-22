фото: соцсети

Сегодня утром, 22 марта, на фоне перепадов температур и повышенной влажности Уфу накрыл густой туман. Горожане делятся фотографиями атмосферного явления в соцсетях. Дымка нависла в основном над центральной частью города: на проспекте Октября и смежным с ним улицам.

фото: соцсети

Напомним, ночью температура воздуха в Башкирии резко снизилась – до -13, -18°. Сегодня днем, 22 марта, синоптики обещают 0,-5°.

фото: соцсети

Грядущей ночью местам по республике пройдет небольшой снег. Ветер будет южным, юго-западным, умеренным. Температура воздуха составит -4,-9° (при прояснениях до -15°). С восходом солнца потеплеет до -2,+3°, по востоку до +8°.