фото: ХК "Салават Юлаев"

Болельщики «Ак Барса» перед стартом игры с «Салаватом Юлаевым» 21 марта кричалками сорвали традиционное исполнение гимна Башкирии на «Уфа-Арене». Сектор гостей скандировал название казанского клуба и стучал в барабаны, на фоне чего республиканского гимна в живом исполнении практически не было слышно. Фанаты башкирской команды свистом осудили это выступление.

В соцсетях поклонники «юлаевцев» возмущаются поведением гостей:

– Отсутствие уважения к соперникам и вообще ко всей Республике Башкортостан. Поведение абсолютно незрелых и невоспитанных людей, позор, да и только!

– Господи, некоторые от «любви» к своей команде теряют адекватность где-то на выезде.

Прокомментировал случившееся и главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса: «Это меня очень задело. Впервые такое в моей карьере, никогда прежде я такого не слышал», – сказал в послематчевом интервью наставник уфимцев.

Напомним, «СЮ» уступил «Ак Барсу» со счетом 1:2 – это третье поражение уфимцев в серии плей-офф подряд.