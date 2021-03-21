В Башкирии 18-летний парень напился и угнал машину у мужчины своей матери

Молодого человека поместили под стражу

В башкирском городе Стерлитамаке 18-летний парень перебрал с алкоголем и угнал машину у сожителя своей матери. Об этом сообщило республиканское МВД.

В полицию об угоне «Лады Калины» с улицы Машиностроителей заявил владелец авто. Он рассказал, что к нему в квартиру заходил сын подруги, после ухода которого его легковушка исчезла со двора. Ключи от нее, которые обычно лежали на тумбочке в прихожей, он найти не смог.

Оперативники сразу же направились по месту жительства молодого человека. Возле его дома они и обнаружили «Калину».

– Прав на управление транспортным средством у парня не было, также он находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако молодой человек этим пренебрег и уехал. Доехав до дома, он оставил «Калину» возле подъезда, – озвучили версию следствия в МВД.

Против парня возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.