В Башкирии уже 10 дней ищут пропавшую мать троих детей

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В Туймазинском районе Башкирии без вести пропала 33-летняя жительница села Первомайское Светлана Есаянц. О местонахождении женщины ничего неизвестно с 11 марта. По словам близких, в этот день она отправилась в село Кандры, однако домой так и не вернулась. С собой у нее было несколько документов – паспорт, сберкнижка, СНИЛС. Родственники Светланы обратились за помощью в полицию и к поисковикам. Известно, что женщину дома ждут трое несовершеннолетних детей.

Приметы Светланы Есаянц: рост – 165 см, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза.

В день пропажи была одета в серый полушубок, светло-голубые джинсы и серебристые угги.

Всех, кто знает о местонахождении Светланы, просят обратиться по номеру телефона поискового отряда «Лиза Алерт» (8(800)700-54-52) или 112.