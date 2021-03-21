«Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» в третьем матче серии

фото: ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» 21 марта у себя дома уступил «Ак Барсу» в третьем матче серии плей-офф Восточной конференции КХЛ. Встреча закончилась счетом 1:2. В предыдущих двух играх уфимцы уступили 1:4 и 1:2.

В первом периоде «юлаевцы» атаковали чаще, однако количество выпадов не привело к забитых шайбам. Зато своим шансом смогли воспользоваться казанцы – перед перерывом Петров обошел двоих и отправил снаряд между щитками Метсолы (0:1). Во второй двадцатиминутке «Салават Юлаев» практически сходу сравнял счет благодаря броску Кугрышева (1:1). На кураже хозяева продолжили давить соперника – пока «Ак Барс» не поймал их контратаке. Ворота уфимцев поразил Глухов. Счет 1-2 на табло остался неизменным, хотя в концовке подопечные Томи Ламсы устроили гостям настоящую осаду.

Следующий матч серии состоится 23 марта в Уфе.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань)

1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

Голы:

0:1 (17:40) – Кирилл Петров (Роман Рукавишников);

1:1 (20:55) – Дмитрий Кугрышев (Александр Кадейкин, Джефф Плэтт);

1:2 (23:42) – Михаил Глухов (Тимур Билялов, Харри Песонен).