Власти Башкирии сохраняют интерес к созданию единой трамвайной сети в Уфе

Предварительная стоимость модернизации трамвайной инфраструктуры в Уфе - 25 млрд рублей

Создание единой трамвайной сети в Уфе стало одной из тем встречи главы Башкирии Радия Хабирова и министра экономического развития России Максима Решетникова. Стороны обсудили модернизацию городского электротранспорта вчера, 20 марта, в Москве.

Возрождение трамвайного хозяйства Уфы может быть реализовано «на основе «соглашений о защите и поощрении капиталовложений» (СЗПК). Проект планируется воплотить в сотрудничестве с компанией «Синара». Эту фирму еще в ноябре прошлого года упоминал премьер-министр республики Андрей Назаров. Тогда он назвал сумму, которая требуется для модернизации трамвайной инфраструктуры в Уфе, – 25 млрд рублей. Чиновник отметил, что самым «оптимальным вариантом» будет использование государственно-частного партнёрства – как раз-таки с компанией «Синара».