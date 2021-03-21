Уфимка пожаловалась Хабирову на водителя автобуса, который предложил ей «зашить себе карту в трусы»

Уфимка столкнулась с хамством, когда попыталась рассчитаться за проезд с помощью смарт-часов

Уфимка Валерия Б. пожаловалась главе Башкирии Радию Хабирову на водителя автобуса, который хамством ответил ей на попытку оплатить проезд с помощью смарт-часов. Шофер 232-го маршрута, недовольный тем, что пассажирка не хочет рассчитываться наличными, предложил «еще в трусы себе карту зашить и ими оплачивать [поездку]».

Горожанка на странице руководителя региона «ВКонтакте» предложила сделать так, чтобы банковские терминалы для оплаты картой «были в открытом доступе» и пассажирам не приходилось сталкиваться с оскорблениями со стороны водителей автобусов.

– На дворе 21-й век, и мало кто уже носит с собой реальную карту для оплаты, в основном все расплачиваются виртуальной – телефоном, смарт-часами. Радий Фаритович, уже невозможно терпеть каждый день оскорбление и унижение от водителей общественного транспорта! – сокрушается Валерия. – Почему я и другие люди должны выслушивать каждый день оскорбления в свой адрес?! Очень прошу принять меры по этому вопросу!

На просьбу женщины отреагировала администрация города. Замначальника информационно-аналитического управления Лариса Салихова сообщила, что передала обращение в управление транспорта и связи.