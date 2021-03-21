В Санкт-Петербурге убили 16-летнего подростка из Башкирии

Подозреваемого в убийстве задержали в его собственной квартире

Минувшей ночью, 21 марта, в Санкт-Петербурге зарезали 16-летнего подростка из Башкирии. Юношу убили в поселке Понтонный Колпинского района. Об этом написала «Фонтанка».

После полуночи о случившемся службе спасения сообщил приятель убитого. По его словам, на друга напали на улице Александра Товпеко. Неизвестный избил подростка, ударил его ножом в сердце и скрылся. Пострадавший получил повреждения, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. По предварительным данным, юноша приехал из Башкирии, и какое-то время учился в академии машиностроения имени Котина, откуда в феврале его отчислили.

Подозреваемого в убийстве задержали в его собственной квартире. Им оказался 22-летний местный житель. Ранее, еще в 17 лет, его пытались привлечь к ответственности за поджог пекарни и ларька с овощами. Тогда уголовное дело было прекращено из-за того, что потерпевшая сторона отозвала заявление.