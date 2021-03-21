В башкирских школах могут ввести новый регулярный урок

В правительстве хотят привить школьникам интерес к здоровому питанию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В школах Башкирии могут ввести «уроки здоровья» для детей и родителей. С такой инициативной на заседании по вопросам школьного питания в местном правительстве выступила блогер Regina Doctor (Регина Ахуньянова). Идеей заинтересовался премьер-министр республики Андрей Назаров.

– Это могли бы быть не скучные лекции, а специальные игры, в рамках которых дети осваивали бы азы здорового питания и здорового образа жизни в целом. Когда Регина свои идеи излагала, то это всё даже мне интересно было, – отметил чиновник, добавив, что «у нас в стране вообще нет культуры здорового питания», а дети вместо каш едят фастфуды.

Назаров уже поручил Минобру «изучить вопрос и в течение месяца подготовить программу реализации данного проекта».