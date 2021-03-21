Жильцы нескольких девятиэтажек в Уфе остались без холодного водоснабжения

фото: администрация Демского района

Сегодня днем, 21 марта, в Демском районе Уфы из-за утечки без холодной воды остались семь девятиэтажек и три частных дома. Коммунальщики отключили водопровод и сейчас занимаются устранением аварии, сообщила администрация районах в своих соцсетях.

Утечка из земли произошла по адресу Грозненская 71/1. В результате ЧП без воды остались дома по следующих адресам:

– Грозненская, 67/1-67/5, 71/1, 71/2 – девятиэтажные жилые дома;

– переулок Электровозный, 29, 61, 63 – частные дома.

Обновление: по состоянию на 15:30 водоснабжение восстановлено.