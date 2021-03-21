Министр экономического развития России одобрил расширение ОЭЗ «Алга» в Башкирии

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Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алга», которая действует на территориях Ишимбайского и Стерлитамакского районов, будет расширена. Инициатива республиканских властей получила одобрение министра экономического развития России Максима Решетникова.

По словам руководителя региона Радия Хабирова, ОАЗ требуется расширение границ, потому что нынешняя территория «практически полностью распределена». Статус резидентов на данный момент получили шесть компаний с общим объемом вложений в проекты в 10 млрд рублей. В 2021 году прорабатываются проекты еще 10 резидентов. Их инвестиционный портфель оценивается в 140 млрд рублей.

Республика уже разработала проект планировки и межевания новых участков ОЭЗ – в рамках агломерации Стерлитамак–Салават–Ишимбай. Кроме того, федеральное ведомство готово поддержать республику в создании еще одной экономической зоны, она может появиться «в районе Уфы».