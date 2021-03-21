фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал привести в порядок все стелы на въездах в районы и города. Их планируется сделать в едином стиле – в цветах флага республики, с годом основания муниципалитета, его гербом и справочной информацией. Обновленные конструкции уже появились на въездах в Чекмагушевский, Янаульский, Балтачевский, Кушнаренковский и некоторые другие районы.

– Такими единостилевыми стелами в части районов республики мы заменили старые, полуразрушенные конструкции. Это нужно было сделать. Во время рабочих поездок по районам я не раз замечал, что в некоторых случаях даже название населённого пункта прочитать тяжело. Жаловались на состояние стел и жители, – написал руководитель региона в своих соцсетях.

Он отметил, что стелы должны быть «визитными карточками самих районов, городов, сел, да и республики в целом» – «чтобы желающий мог там, где это возможно, остановиться, сфотографироваться». По мнению Хабиров, возле конструкций также необходимо сделать парковочные карманы» и площадки.