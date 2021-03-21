В Башкирии при столкновении легковушки и двух грузовиком MAN погиб 30-летний мужчина

фото: ГИБДД РБ

В Бирском районе Башкирии при столкновении двух грузовиков MAN и Renault Kaptur погиб мужчина. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в полдень 20 марта на 72 километре трассы Уфа-Янаул. По предварительным данным, выехавшая на «встречку» легковушка, которой управлял 30-летний житель Бураевского района, врезалась в MAN. Последний в свою очередь столкнулся с большегрузом той же марки, который вез 20 тонн зерна.

Водитель из Kaptur от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 34-летнюю пассажирку доставили в больницу. Медицинская помощь также потребовалась водителю одного из грузовиков.

Сотрудники Госавтоинспекции при исследовании дороги выявили в ней недостатки – проезжая часть была заснеженной. Из-за этого на должностных и юридических лиц, ответственных за состояние трассы, проводится проверка. Их могут привлечь к ответственности по административной статье о «несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».