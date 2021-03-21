Названы районы Башкирии с самым высоким и низким уровнем безработицы

Иглинский стал самым напряженным районом Башкирии по уровню безработицы

Министерство труда Башкирии в своем итоговом отчете за 2020 год назвало районы республики с самым высоким и низким уровнем безработицы.

Наихудшим в плане трудойстройства муниципалитетом региона оказался Иглинский район – здесь уровень безработицы составил 8,57%. В антирейтинг также попали Аскинский (8,54%), Кармасклинский (7,94%), Уфимский (7,87%) и Туймазинский (7,32%) районы.

Наименьший уровень безработицы сложился в городе Сибае (1,5%), а также в Бураевском (1,63%), Миякинском (2,04%), Зилаирском (2,13%) и Белебеевском (2,24%) районах.

В среднем по республике безработица составила 5,62% от численности трудоспособных граждан, по Уфе – 6,16%, по городам – 5,05%, по районам – 4,76%.