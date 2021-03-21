В Башкирии от коронавируса скончались 333 человека

268 пациентов с коронавирусом находятся на госпитализации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии число смертей от коронавируса с начала пандемии выросло до 333. За сутки жертвами инфекции стали еще два человека. Об этом утром 21 марта сообщил региональный оперштаб.

За все время в республике было зарегистрировано 31 265 случаев COVID-19. Суточный прирост инфицированных составил 116 жителей. Всего с учета по выздоровлению было снято 25 831 человек, 114 из них выписались за прошедшие 24 часа.

Активными носителями коронавируса сейчас числятся 5 101 житель – столько же, сколько и вчера. 268 ковид-положительных пациентов лежат в больницах, остальные 4 833 переносят инфекцию дома на самоизоляции.