Принял человека за мусорный мешок: в Башкирии задержали водителя, насмерть сбившего женщину

фото: ГИБДД РБ

Инспекторы ГИБДД задержали водителя, сбившего насмерть 49-летнюю женщину в Мечетлинском районе. Вчера вечером, 20 марта, его объявили в розыск за то, что он скрылся с места ДТП, которое произошло близ села Большеустьикинское.

Как выяснилось, на пешехода совершил наезд 39-летний работник дорожной службы, который управлял КамАЗом. Мужчина на большегрузе задавил местную жительницу, когда «производил отсыпку дороги».

– Водитель пояснил, что не заметил человека, посчитал, что наехал на предмет, похожий на мусорный мешок. По факту ДТП проводится проверка, – передали в Госавтоинспекции.