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Происшествия21 марта 2021 8:06

В Башкирии неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Сейчас его разыскивают сотрудники Госавтоинспекции
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

Минувшим вечером 20 марта рядом с селом Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии неизвестный водитель насмерть сбил 49-летнюю женщину. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Инцидент произошел в десятом часу вечера. Известно, что на 49-летнюю местную жительницу совершил наезд автомобиль, выезжавший из села.Пешеход от полученных травм скончалась на месте, сам водитель предпочел скрыться с места ДТП. Сейчас его ищут инспекторы дорожной полиции.

Очевидцев и всех, кто обладает какой-либо информацией о данном происшествии, просят обратиться по номеру 8(347)70-00-02 (дежурная часть районного отдела полиции) или 102.

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