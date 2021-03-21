В Башкирии на фоне уменьшения атмосферных явлений похолодает до -20

В Башкирии после двух дней снегопадов ненадолго снизится температура Фото: Алексей ФОКИН

В Башкирии закончились обильные снегопады, сопровождавшие погоду последние два дня. Как отметили синоптики Башгидромета, с сегодняшнего дня, 21 марта, интенсивность атмосферных явлений уменьшится, и вместе с этим республику ожидает похолодание.

Сегодня по региону пройдет небольшой снег. Ветер будет западным, умеренным. Днем температура воздуха составит -4,+1°.

Грядущей ночью, 21 марта, характер погоды существенно не изменится. Вот только ночью станет холоднее: -8,-13°, а при прояснениях возможны все -20°. С восходом солнца потеплеет до 0,-5°.

На следующий день Башкирию ожидает мокрый снег. Усиления ветра не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут -5,-10°, при прояснениях -10,-15°, днем +3,-2°.