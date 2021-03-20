Жители Башкирии снялись в честь дня рождения Радия Хабирова в необычном музыкальном клипе

Фото: скриншот видеоролика в честь дня рождения Радия Хабирова

Сегодня главе Башкирии Радию Хабирова исполнилось 57 лет: с днем рождения супруга трогательно поздравила Каринэ Хабирова, подарив тематический торт по роману «Мастер и Маргарита», а главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов выложил пост с поздравлениями. Но, наверное, больше всех отличился мэр Салавата Игорь Миронов, который опубликовал пост с поздравлениями от всех жителей, снявшими музыкальный клип в честь главы республики.

- Дорогой Радий Фаритович! От всего сердца с Днём рождения! Гордимся успехами родного края! А в качестве подарка примите улыбки салаватцев в нашем музыкальном поздравлении, - подписал свой пост Игорь Миронов.

Задумка клипа проста: молодежь, а также спортсмены, учителя, полицейские, пожарные, строители и представители других самых разных профессий исполняют песню на музыку из знаменитого «Туган як» (что переводится как «Родной край» - Ред.) Васили Фаттаховой. Судя по комментариям, видеоролик пришелся по душе и остальным жителям Башкирии, которые тепло оценили задумку.