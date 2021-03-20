В Уфе на месяц ввели запрет на въезд большегрузов: нарушителям грозит серьезный штраф

Ограничения движения продлятся до 22 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уфимской городской администрации сообщили о том, что на время паводка вводится запрет на въезд в Уфу большегрузов. Ограничительные меры продлятся с 24 марта до 22 апреля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, грузовики и фуры могут въехать в город только при наличии специального разрешения, а также при условии возмещения причиненного дорогам вреда. За соблюдением порядка будут следить дорожные инспекторы. Также на въезде будут организованы пункты весового контроля.

Нарушителям будет грозить серьезный штраф: должностным и юридическим лицам придется выплатить полумиллионный штраф, а сами большегрузы будут отправлены на штрафстоянку.