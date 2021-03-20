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Общество20 марта 2021 18:24

В Башкирии скончался высокопоставленный чиновник Минэкологии республики

Печальную новость сообщили в пресс-службе ведомства
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: "Эхо Москвы в Уфе"

Сегодня ночью в Уфе ушел из жизни заведующий отделом экологии, природопользования и лесного хозяйства Департамента агропромышленного комплекса и природопользования правительства Башкирии Айбулат Гайнуллин. Чиновнику не исполнилось даже и 40 лет. Печальную новость сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

- Айбулат Юлаевич Гайнуллин внес неоценимый вклад в развитие системы рационального природопользования республики. В нашей доброй памяти он останется человеком высокой культуры, порядочности и отзывчивости, - подчеркнули в ведомстве.

Что стало причиной смерти чиновника и когда пройдут похороны, в ведомстве не уточнили. Но, как сообщают наши коллеги из «Эхо Москвы в Уфе», Айбулат Гайнуллин точно скончался не от коронавируса.