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Общество20 марта 2021 15:26

Динар Гильмутдинов поздравил Радия Хабирова с днем рождения

Глава Башкирии всегда уделял большое внимание проблемам смертности на дорогах и ее профилактике
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: instagram.com/dgilmutdinov

Сегодня свой день рождения отмечает глава Башкирии Радий Хабиров – ему исполнилось 57 лет. Одним из первых поздравить руководителя региона поспешил главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, который от лица всей дорожной полиции пожелал «крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях».

- Ваше пристальное внимание к проблемам аварийности находит свое отражение в проводимых масштабных работах, строительстве и реконструкции километров автодорог, мостов и иных сооружений. Благодаря поставленным задачам по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» совершенствуется транспортная инфраструктура региона, нейтрализуются места концентрации дорожно-транспортных происшествий, - отметил Динар Гильмутдинов в своем Инстаграме.

Сам же Радий Хабиров сегодня отметил, что в ближайшем будущем все дворы в Башкирии будут приведены в порядок, ведь необходимое оборудование для детских и спортивных площадок теперь не обязательно закупать в других регионах, а производится в республике.