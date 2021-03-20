Динар Гильмутдинов поздравил Радия Хабирова с днем рождения

Фото: instagram.com/dgilmutdinov

Сегодня свой день рождения отмечает глава Башкирии Радий Хабиров – ему исполнилось 57 лет. Одним из первых поздравить руководителя региона поспешил главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, который от лица всей дорожной полиции пожелал «крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях».

- Ваше пристальное внимание к проблемам аварийности находит свое отражение в проводимых масштабных работах, строительстве и реконструкции километров автодорог, мостов и иных сооружений. Благодаря поставленным задачам по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» совершенствуется транспортная инфраструктура региона, нейтрализуются места концентрации дорожно-транспортных происшествий, - отметил Динар Гильмутдинов в своем Инстаграме.

Сам же Радий Хабиров сегодня отметил, что в ближайшем будущем все дворы в Башкирии будут приведены в порядок, ведь необходимое оборудование для детских и спортивных площадок теперь не обязательно закупать в других регионах, а производится в республике.