В Санкт-Петербурге пьяный маляр избил до комы 17-летнюю уфимку

Сейчас девушка находится в реанимации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Молодая уфимка, желая подзаработать, попала в беду в сотнях километрах от дома. Поздно вечером 18 марта в полицию Кировска позвонил мужчина и сообщил, что он избил девушку, и требуется помощь. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире нетрезвого 32-летнего жителя Липецкой области, который пояснил, что работает тут маляром и поссорился со своей помощницей. По его словам, в какой-то момент девушка набросилась на него, а маляр, защищая свою жизнь, был вынужден отбиваться кулаками. Мужчина ударил девушку по голове, после чего она упала на пол и потеряла сознание.

Как сообщают наши коллеги из "КП-Петербург", пострадавшей оказалась 17- летняя уфимка – ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, она впала в кому. По статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Маляр задержан, ему грозит до восьми лет лишения свободы.