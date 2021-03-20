«Уже падал потолок»: жительница Башкирии рассказала, как живет с дочерью-инвалидом в полуразрушенном доме

Уже долгие годы женщина и ее дочь ожидают новую квартиру. Фото добавлено в иллюстративных целях Фото: Александр ГЛУЗ

В непростой ситуации оказалась жительница Баймака Татьяна Назарова, которая вынуждена жить вместе со своей 28-летней дочерью-инвалидом в полуразрушенном доме. О своей проблеиме женщина рассказала на странице в соцсетях Радия Хабирова в надежде, что ее услышат и помогут.

Как написала Татьяна, в очередь на квартиру она встала еще в 1996 году, но за эти годы ее постоянно двигали, а потом и вовсе убрали из очереди, хотя ее дочь - инвалид с рождения.

- Живем без удобств и в сырости. Холодный дом, ходим в валенках. Уже на кухне падал потолок, трубы сгнили, туалет на улице. Вот такое у дома печальное состояние, помогите нам, пожалуйста, - взмолилась женщина.

На просьбу женщины отреагировали в администрации главы республики и пообещали изучить проблему, чтобы разобраться в ситуации.