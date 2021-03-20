«Верю, что все это не зря»: молодая уроженка Башкирии, борющаяся с раком, рассказала о своем состоянии

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«КП-Уфа» уже не раз писала о непростой истории 25-летней уроженке Башкирии Юлии Юрковой, которая мужественно сражается с раком молочной железы. Впервые странное уплотнение в груди девушка заметила на отдыхе в 2019 году, но не придала этому значения. В итоге на прием к доктору Юлия попала только через полгода, а узнав о своем диагнозе, начала непростую борьбу за жизнь.

Сейчас девушка вместе с матерью находится в Москве: к лечению подключены лучшие онкологи страны, но болезнь пока не отступает. Ситуация осложняется тем, что у Юли множественные метастазы в лимфоузлах, костях, появилась опухоль во второй груди, а опухоль плохо поддается химиотерапии. Но девушка не сдается и уверена, что ей обязательно удастся выйти победителем.

- Быть на позитиве уже гораздо сложнее, становится по-настоящему страшно, день не начинается без слез. Я, конечно, искренне верю в благополучный исход, ведь столько всего ещё не прожито, столько всего ещё не сделано. Столько ещё планов на эту жизнь, и ради этих планов я обязательно буду бороться! Я буду делать все возможное чтобы выздороветь! Я верю в чудо, верю в медицину, а самое главное, верю в себя и в свои силы! И я обязательно утру всем нос и докажу, что даже из 4 стадии можно выбраться и войти в ремиссию! Возможно, такое мое предназначение, и сейчас мне нужно пройти этот сложный путь. Я верю, что все это не зря, и что в скором времени моя жизнь станет только лучше и наполнится новым смыслом! – рассказывает Юлия о своем состоянии в своем инстаграме.

Сейчас девушка очень нуждается в помощи, ведь лечение требует огромных денег – ежедневные анализы, консультации, да и проживание в чужом городе, чтобы быть поближе к врачам – все это требует немалых средств. Юлия обращается ко всем неравнодушным за помощью, потому что очень любит жизнь и очень хочет выздороветь.

Если и вы хотите помочь этой очаровательной девушке поскорее поправиться и вернуться домой, вы можете внести посильную сумму на карту 5469060017129096 (получатель Юркова Юлия).